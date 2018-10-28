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Виктория Дайнеко похвасталась в Instagram стройными ногами

Виктория Дайнеко решила порадовать своих поклонников и опубликовала в Instagram фотографию, на которой похвасталась стройными ногами. Поклонники исполнительницы пришли в восторг от ее публикации.

Виктория Дайнеко похвасталась в Instagram стройными ногами

Виктория Дайнеко весьма активно пользуется Instagram, делясь со своими фанатам всем, что происходит в ее жизни. Совсем недавно исполнительница опубликовала новое фото в социальной сети, на котором она запечатлена в коротком платье нежного цвета, образ певицы дополнили массивные серьги и туфли. Знаменитость сидит на стуле и смотрит прямо в камеру. В комментарии к публикации она коротко написала: "Закулисные дела".

Виктория Дайнеко похвасталась в Instagram стройными ногами

Подписчики написали: "Красивые ножки, хоть и любительское фото!", "Образ огонь!", "Как Вы остаетесь такой стройной? В чем секрет?", "Длинноногая богиня". Всего за несколько десятков минут новая публикация исполнительницы собрала немало отметок " Мне нравится".



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:33

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