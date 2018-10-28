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В Краснодаре пассажирский автобус врезался в остановку

В Краснодаре пассажирский автобус попал в ДТП, врезавшись в остановку общественного транспорта. По имеющимся данным, пострадавших в данном инциденте не зафиксировано.
В Краснодаре пассажирский автобус врезался в остановку

Как сообщают очевидцы, авария произошла на пересечении улиц Северная и Передерия. Следовавший по маршруту №28 автобус вылетел с трассы и совершил лобовое столкновение, врезавшись в остановку. При этом основная сила удара пришлась на рекламный баннер, который был снесён транспортным средством. Пострадала и конструкция стоянки для пассажиров. Сам же транспорт, ставший причиной разрушений, не получил значительных повреждений.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД разбираются в произошедшем, выясняя, по какой причине пассажирский автобус совершил опасный манёвр. Инцидент не потребовал дополнительных мер безопасности, движение по маршруту не ограничено.



 
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Происшествия / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 13:21

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