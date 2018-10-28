В Краснодаре пассажирский автобус врезался в остановку





Как сообщают очевидцы, авария произошла на пересечении улиц Северная и Передерия. Следовавший по маршруту №28 автобус вылетел с трассы и совершил лобовое столкновение, врезавшись в остановку. При этом основная сила удара пришлась на рекламный баннер, который был снесён транспортным средством. Пострадала и конструкция стоянки для пассажиров. Сам же транспорт, ставший причиной разрушений, не получил значительных повреждений.В настоящий момент сотрудники ГИБДД разбираются в произошедшем, выясняя, по какой причине пассажирский автобус совершил опасный манёвр. Инцидент не потребовал дополнительных мер безопасности, движение по маршруту не ограничено.