Экс-участница шоу «Дом-2» Ивана Дилова после замужества уедет в Норвегию

Похоже, что Ивана Дилова наконец-то нашла свою любовь.Ее избранником оказался 36-летний Артур, с которым она строит отношения уже два месяца и все больше убеждается, что это именно тот, с кем она готова связать свою дальнейшую жизнь. Общение пары началось с момента, как Дилова написала сообщение Артуру в Instagram. А позже уже приехала к нему в Албанию, где он устроил знакомство со своими близкими друзьями и родителями.Сейчас жених Иваны проживает в Норвегии, куда он уехал на заработки. По этой причине молодым людям приходиться развивать отношения несмотря на расстояние, хоть это и совсем не простое занятие.Ивана признается, что безумно влюблена в Артура и ее постоянно тянет к нему. Также она рассказала, что он уже сделал ей предложение и не устает повторять о том, что хочет от нее детей. Но, со слов Диловой, она пока старается не спешить, опасаясь каких либо преград.На данный момент Ивана Дилова в растерянности и пока не осознает, как же ей поступить. Артур зовет ее переезжать к нему, но Ивана пока не готова к переезду, как бы сильно не хотелось быть рядом с любимым.Как можно скорей нужно принять решение, были мысли вернуться обратно в Москву, но есть проблемы с получением визы. Да и к Артуру очень сильно тянет, рассказала Дилова. Скорей всего, или мне нужно будет переехать в Норвегию, или же будем жить вместе в Албании, заключила Ивана.