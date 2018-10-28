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Дети Филиппа Киркорова приняли участие в модном показе

Несколько часов назад Филипп Киркоров в Instagram поделился с подписчиками фотографиями и видео своих детей на подиуме. Исполнитель сообщил, что Мартин и Алла-Виктория приняли участие в модном показе.

Дети Филиппа Киркорова приняли участие в модном показе

Филипп Киркоров решил похвастаться своим подписчикам в Instagram, что его наследники стали участниками "Недели моды в Москве". Знаменитость опубликовал несколько снимков и роликов, в которых его дети на подиуме демонстрируют многочисленной публике дизайнерскую одежду для детей. Алла-Виктория выступила в образе принцессы Золушки, а ее брату Мартину досталась роль принца. Короля российской эстрады был рад за своих детей и благодарен дизайнерам за приглашение.

Дети Филиппа Киркорова приняли участие в модном показе

Подписчики исполнителя пришли в восторг от хорошо подобранных образов для Мартина и Аллы-Виктории. В комментариях к публикациям Филиппа Киркорова пользователи Сети отметили красоту детей. Всего за несколько десятков минут посты знаменитости собрали огромное количество лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:14

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