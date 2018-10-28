Денис Лебедев хочет вернуть Ольгу Бузову, пытаясь показать себя в лучшем свете

После завершения проекта «Замуж за Бузову», победитель шоу Денис Лебедев планировал стать лекарством для страдающего сердца Ольги Бузовой. Но, артистка, узнав из СМИ не самые лучшие факты из жизни сыровара, прекратила любые отношения с предпринимателем, на которого ею было возложено множество надежд.Лебедеву не помогли и разные попытки впечатлить ведущую, он даже залез во множество долгов, чтобы заставить дрогнуть сердце популярной артистки. Но, информация по поводу дикой агрессии Дениса, наркотической зависимости, систематических избиениях жены еще больше подтолкнули Бузову к решению о разрыве, добавив еще больше ран на своем сердце.Лебедев не отчаивается и пытается перевернуть все слухи о нем, предоставив все как заговор, который задумали ненавистники сыровара из Суздаля.Используя свою страницу Instagram, Лебедев активно старается при ее помощи вернуть расположение ведущей. Страница заполнена постами от фанатов Дениса, которые просят Ольгу простить его и дать еще один шанс.Так же появляются снимки, где Денис предстает в виде спортсмена, проводя пробежки и занимаясь на турниках. Этим он хочет доказать, что ему близок спорт, а никак не наркотики. Все непрекращающиеся действия Лебедева все больше походят на показуху, но это не останавливает его, и попытки продолжаются.Маловероятно, что это поможет как-либо растопить сердце Ольги, все эти единичные поступки, типа занятий спортом, помощи бабушке, какие-то мелочные пожертвования фанатам больше походят на «пыль в глаза», чем действительно благородные порывы.Да и стоит вспомнить, что вместо того чтобы посетить хоть один концерт Ольги Бузовой, Денис продолжает наслаждаться обществом других пассий, разбавляя это записями о безграничной любви к певице.