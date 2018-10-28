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Людмила Артемьева рассказала, чем она похожа на свою героиню из сериала «Сваты»

На своей странице в Instagram актриса Людмила Артемьева рассказала, чем она похожа на свою героиню, которую она сыграла в телесериале «Сваты». Знаменитости сообщила, что Ольга Николаевна, как и она, ведет здоровый образ жизни.

Людмила Артемьева рассказала, чем она похожа на свою героиню из сериала «Сваты»

Людмила Артемьева сыграла множество различных ролей. Но всенародное признание актриса заслужила благодаря своей роли в сериале «Сваты», когда сыграла Ольгу Николаевну. Некоторые телезрители начали присваивать строгие черты характера экранной героини и самой актрисе. В своем Instagram Людмила Артемьева написала: "Многим кажется, что, будучи в образе Ольги Николаевны, стильной, принципиальной и острой на язык женщины, я играю саму себя. Нет – мой характер и характер моего телевизионного персонажа абсолютно не похожи". Но у них есть сходство в том, что обе ведут здоровый образ жизни.

Людмила Артемьева рассказала, чем она похожа на свою героиню из сериала «Сваты»

Подписчикам Людмилы Артемьевой понравилось откровение знаменитости. Многие написали, что и не сомневались в том, что это был просто экранный образ. Другие были удивлены, что на самом деле актриса не такая, как ее героиня из сериала «Сваты».



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:43

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