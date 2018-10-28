Людмила Артемьева рассказала, чем она похожа на свою героиню из сериала «Сваты»
На своей странице в Instagram актриса Людмила Артемьева рассказала, чем она похожа на свою героиню, которую она сыграла в телесериале «Сваты». Знаменитости сообщила, что Ольга Николаевна, как и она, ведет здоровый образ жизни.
Людмила Артемьева сыграла множество различных ролей. Но всенародное признание актриса заслужила благодаря своей роли в сериале «Сваты», когда сыграла Ольгу Николаевну. Некоторые телезрители начали присваивать строгие черты характера экранной героини и самой актрисе. В своем Instagram Людмила Артемьева написала: "Многим кажется, что, будучи в образе Ольги Николаевны, стильной, принципиальной и острой на язык женщины, я играю саму себя. Нет – мой характер и характер моего телевизионного персонажа абсолютно не похожи". Но у них есть сходство в том, что обе ведут здоровый образ жизни.
Подписчикам Людмилы Артемьевой понравилось откровение знаменитости. Многие написали, что и не сомневались в том, что это был просто экранный образ. Другие были удивлены, что на самом деле актриса не такая, как ее героиня из сериала «Сваты».
Людмила Артемьева сыграла множество различных ролей. Но всенародное признание актриса заслужила благодаря своей роли в сериале «Сваты», когда сыграла Ольгу Николаевну. Некоторые телезрители начали присваивать строгие черты характера экранной героини и самой актрисе. В своем Instagram Людмила Артемьева написала: "Многим кажется, что, будучи в образе Ольги Николаевны, стильной, принципиальной и острой на язык женщины, я играю саму себя. Нет – мой характер и характер моего телевизионного персонажа абсолютно не похожи". Но у них есть сходство в том, что обе ведут здоровый образ жизни.
Подписчикам Людмилы Артемьевой понравилось откровение знаменитости. Многие написали, что и не сомневались в том, что это был просто экранный образ. Другие были удивлены, что на самом деле актриса не такая, как ее героиня из сериала «Сваты».
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:43