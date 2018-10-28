Ирина Аманти обвинила экс-жену Вадима Казаченко во лжи





Новый роман Ольги Мартыновой с Леваном Тодуа сильно возмутил Ирину Аманти. Она заявила, что между этими людьми не может быть отношений, поскольку Леван Тодуа является «мужчиной другой ориентации». Ирина Аманти считает, что ее предшественница просто пиарится на имени ее мужа Вадима Казаченко. Теперешняя супруга артиста уверена, что его бывшая возлюбленная обыкновенной «содержанка». Ей пора уже отстать от Вадима Казаченко и заняться собственной жизнью.На данный момент знаменитость платит Ольге Мартыновой алименты на содержания ребенка в размере 32 тысяч рублей в месяц. Но экс-супруга Вадима Казаченко не оставляет попыток отсудить у него дом. Сейчас Ольга Мартынова воспитывает ребенка в одиночку, но недавно ее новый возлюбленный Леван Тодуа заявил, что готов принять мальчика, как своего сына.