АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

Ирина Аманти обвинила экс-жену Вадима Казаченко во лжи

Ирина Аманти обвинила экс-супругу актера Вадима Казаченко во лжи. Также она назвала Ольгу Мартынову обыкновенной «содержанкой».

Ирина Аманти обвинила экс-жену Вадима Казаченко во лжи

Новый роман Ольги Мартыновой с Леваном Тодуа сильно возмутил Ирину Аманти. Она заявила, что между этими людьми не может быть отношений, поскольку Леван Тодуа является «мужчиной другой ориентации». Ирина Аманти считает, что ее предшественница просто пиарится на имени ее мужа Вадима Казаченко. Теперешняя супруга артиста уверена, что его бывшая возлюбленная обыкновенной «содержанка». Ей пора уже отстать от Вадима Казаченко и заняться собственной жизнью.

Ирина Аманти обвинила экс-жену Вадима Казаченко во лжи

На данный момент знаменитость платит Ольге Мартыновой алименты на содержания ребенка в размере 32 тысяч рублей в месяц. Но экс-супруга Вадима Казаченко не оставляет попыток отсудить у него дом. Сейчас Ольга Мартынова воспитывает ребенка в одиночку, но недавно ее новый возлюбленный Леван Тодуа заявил, что готов принять мальчика, как своего сына.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Дайнеко похвасталась в Instagram
Блогер сравнил авто Kia Rio и Hyundai Solaris
В Краснодаре пассажирский автобус врезался в
Экс-участница шоу «Дом-2» Ивана Дилова после
Дети Филиппа Киркорова приняли участие в модном
Эксперты назвали ТОП-5 преимуществ установки ГБО
Ученые: Черный чай может защитить от передающихся
В связи с приближением Хэллоуина эксперты
Денис Лебедев хочет вернуть Ольгу Бузову, пытаясь
Людмила Артемьева рассказала, чем она похожа на
В Краснодарском крае зафиксировано ДТП с
Ирина Аманти обвинила экс-жену Вадима Казаченко
Стали известны самые популярные авто для
Игровая консоль Xbox One может получить поддержку
Анна Седокова извинилась за выступление под
Рэпера Гуфа избили в ночном клубе Москвы
На авиабазе США обнаружен загадочный летательный
Супруга Дмитрия Диброва Полина порадовала
В Башкортостане 2203 человека имеют ВИЧ-инфекцию
Аэропорт Пулково могли переименовать в честь
Принц Гарри принял участие в древних ритуалах
Юлию Ковальчук сравнили с Дженнифер Энистон
Жители Бразилии запечатлели спрятавшуюся за
Автомобили Ravon могут снова появиться в России
Сергей Лазарев рассказал в Instagram о
Вика Цыганова рассказал, что ей не дали
Во Флориде американцы запечатлели на камеру НЛО
Эксперты рассказали о полезных свойствах витамина
Прохор Шаляпин сообщил, что стал ведущим прогноза
Ученые: Энергетики усугубляют усталость и
Просмотреть все новости