Стали известны самые популярные авто для охотников России
Специалисты составили список авто, которые оказались самыми востребованными у охотников в России. Первую строчку получил транспорт отечественного производства - внедорожник УАЗ.
На лидерской позиции находится не только классический вездеход Hunter, но даже ориентированный на городское использование Patriot. Вторую строчку рейтинга занимает Toyota Land Cruiser. Эта модель, невзирая на достаточно высокую цену, которая сохраняется даже на вторичном рынке, стабильно получает титул одного из самых лучших и надежных внедорожников, которые могут доставить водителя к конечной точке целевого маршрута почти в любых топографических условиях.
На третьей позиции находится еще один представитель японского автопрома - Mitsubishi Pajero. Этот автомобиль сохраняет достаточно большое количество поклонников. Четвертое место по популярности у российских охотников, сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на данные компании Rent-a-Ride, занимает Renault Duster. Замыкает список внедорожник Nissan Patrol.
На лидерской позиции находится не только классический вездеход Hunter, но даже ориентированный на городское использование Patriot. Вторую строчку рейтинга занимает Toyota Land Cruiser. Эта модель, невзирая на достаточно высокую цену, которая сохраняется даже на вторичном рынке, стабильно получает титул одного из самых лучших и надежных внедорожников, которые могут доставить водителя к конечной точке целевого маршрута почти в любых топографических условиях.
На третьей позиции находится еще один представитель японского автопрома - Mitsubishi Pajero. Этот автомобиль сохраняет достаточно большое количество поклонников. Четвертое место по популярности у российских охотников, сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на данные компании Rent-a-Ride, занимает Renault Duster. Замыкает список внедорожник Nissan Patrol.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:23