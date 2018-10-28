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Игровая консоль Xbox One может получить поддержку мыши

Xbox One может получить поддержку мышки в качестве дополнительного контроллера. Это стало известно благодаря тому, что на текущий момент устройство тестируется специалистами из Alpha Skip Ahead.

Игровая консоль Xbox One может получить поддержку мыши


Как сообщается, использование мышки в качестве контроллера будет происходить благодаря специализированной консоли Insider Hub, которая будет приобретаться отдельно. Тем не менее, сама Xbox One будет обладать необходимой прошивкой, а также программным обеспечением для возможности использовать устройство. Как сообщается специалистами из Alpha Skip Ahead, внедрение мышки осуществляется по ряду причин, в частности, для повышения удобства использования игровых чатов, а также интернет-магазинов. Впрочем, главной причиной, по мнению экспертов, является расширение аудитории потенциальных покупателей. В связи с тем, что многие владельцы компьютеров привыкли к удобному управлению данным типом устройства, они не желают переучиваться.

Отмечается, что определенные типы игр, в частности шутеры, становятся чрезвычайно неудобными без мышки, в связи с чем, доступны лишь для достаточно узкого круга лиц. Данные о том, когда именно стартуют продажи новинки, не поступали.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:14

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