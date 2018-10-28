Игровая консоль Xbox One может получить поддержку мыши





Как сообщается, использование мышки в качестве контроллера будет происходить благодаря специализированной консоли Insider Hub, которая будет приобретаться отдельно. Тем не менее, сама Xbox One будет обладать необходимой прошивкой, а также программным обеспечением для возможности использовать устройство. Как сообщается специалистами из Alpha Skip Ahead, внедрение мышки осуществляется по ряду причин, в частности, для повышения удобства использования игровых чатов, а также интернет-магазинов. Впрочем, главной причиной, по мнению экспертов, является расширение аудитории потенциальных покупателей. В связи с тем, что многие владельцы компьютеров привыкли к удобному управлению данным типом устройства, они не желают переучиваться.Отмечается, что определенные типы игр, в частности шутеры, становятся чрезвычайно неудобными без мышки, в связи с чем, доступны лишь для достаточно узкого круга лиц. Данные о том, когда именно стартуют продажи новинки, не поступали.