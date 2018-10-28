Рэпера Гуфа избили в ночном клубе Москвы
Журналисты узнали, что рэпер Гуф написал заявление в полицию после инцидента в ночном клубе Москвы. Его избили неизвестные лица, а обстоятельства происшествия выясняются.
Пока стало известно, что Кэти Топурия приехала в отделение, чтобы поддержать своего друга. Рэпер Гуф начинал свою карьеру, будучи в составе коллектива Rolexx.
Поклонники поддержали своего кумира позитивными сообщениями в сетях. Они также стали активно обсуждать отношения звездной пары, считая, что между знаменитостями есть романтическая связь. Певица весной опубликовала в Instagram ролик, в котором музыкант трогательно признается ей в любви.
Пока стало известно, что Кэти Топурия приехала в отделение, чтобы поддержать своего друга. Рэпер Гуф начинал свою карьеру, будучи в составе коллектива Rolexx.
Поклонники поддержали своего кумира позитивными сообщениями в сетях. Они также стали активно обсуждать отношения звездной пары, считая, что между знаменитостями есть романтическая связь. Певица весной опубликовала в Instagram ролик, в котором музыкант трогательно признается ей в любви.