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Супруга Дмитрия Диброва Полина порадовала поклонников фото в кружевном топе

Супруга Дмитрия Диброва Полина на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором предстала в кружевном топе. Данная публикация восхитила преданных поклонников знаменитости.

Супруга Дмитрия Диброва Полина порадовала поклонников фото в кружевном топе

Супруга Дмитрия Диброва весьма активно пользуется социальными сетями. Полина Диброва постоянно публикует фотографии и ролики в Instagram. Несколько дней назад она обнародовала свою фотографию, на которой запечатлена в кружевном топе, пиджаке светлого цвета и джинсах. Образ дополнили серьги-кисточки синего цвета. В комментарии супруга Дмитрия Диброва написала: "Друзья, сегодня у нас с мужем был восхитительный вечер".

Супруга Дмитрия Диброва Полина порадовала поклонников фото в кружевном топе

Подписчики мгновенно отреагировали на пост знаменитости. Они начали писать различные комплименты и пожелания в адрес своего кумира. Фанаты были восхищенны стройной фигурой знаменитости и высоко оценили ее внешний вид, не забыв поставить отметки "Мне нравится".



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:53

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