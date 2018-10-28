Супруга Дмитрия Диброва Полина порадовала поклонников фото в кружевном топе





Супруга Дмитрия Диброва весьма активно пользуется социальными сетями. Полина Диброва постоянно публикует фотографии и ролики в Instagram. Несколько дней назад она обнародовала свою фотографию, на которой запечатлена в кружевном топе, пиджаке светлого цвета и джинсах. Образ дополнили серьги-кисточки синего цвета. В комментарии супруга Дмитрия Диброва написала: "Друзья, сегодня у нас с мужем был восхитительный вечер".Подписчики мгновенно отреагировали на пост знаменитости. Они начали писать различные комплименты и пожелания в адрес своего кумира. Фанаты были восхищенны стройной фигурой знаменитости и высоко оценили ее внешний вид, не забыв поставить отметки "Мне нравится".