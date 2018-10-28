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В Башкортостане 2203 человека имеют ВИЧ-инфекцию

В Башкортостане 2203 человека имеют ВИЧ-инфекцию. Центр профилактики и борьбы со СПИДом представил соответствующие данные по итогам проведенного обследования.
В Башкортостане 2203 человека имеют ВИЧ-инфекцию

В республике с начала 2018 года в медучреждении зарегистрировали больше 2,2 тысяч инфицированных, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года на 3,71%. Как отмечается в статистических материалах, в регионе от опасного заболевания страдают 1339 мужчин и 864 женщины. Среди последних 424 беременны. От ВИЧ-инфицированных матерей родилось 339 детей.

В столице Башкортостана зарегистрированы 496 больных с указанным диагнозом. Если проводить сравнение с аналогичным периодом 2017 года, то в Уфе, как и в республике в целом, отмечается снижение количества ВИЧ-инфицированных.



 
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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:40

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