В Башкортостане 2203 человека имеют ВИЧ-инфекцию





В республике с начала 2018 года в медучреждении зарегистрировали больше 2,2 тысяч инфицированных, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года на 3,71%. Как отмечается в статистических материалах, в регионе от опасного заболевания страдают 1339 мужчин и 864 женщины. Среди последних 424 беременны. От ВИЧ-инфицированных матерей родилось 339 детей.В столице Башкортостана зарегистрированы 496 больных с указанным диагнозом. Если проводить сравнение с аналогичным периодом 2017 года, то в Уфе, как и в республике в целом, отмечается снижение количества ВИЧ-инфицированных.