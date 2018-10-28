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Принц Гарри принял участие в древних ритуалах майори

На странице Кенсингтонского дворца в Twitter появилась информация, касающаяся визита принца Гарри в Новой Зеландии. Он принял участие в древних ритуалах майори.
Принц Гарри принял участие в древних ритуалах майори

Коренные жители страны были рады, что член королевской семьи после обряда пофири принял участие в церемонии уиро. Таким образом, члены племени с древности выясняли истинные намерения гостя, пришедшего на их землю.

Раньше СМИ сообщали, что принц Гарри и его избранница Меган Маркл ждут появления на свет первого ребенка. Он должен родиться весной следующего года, а британцы уже пытаются выяснить все подробности грядущего события.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:33

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