Принц Гарри принял участие в древних ритуалах майори
На странице Кенсингтонского дворца в Twitter появилась информация, касающаяся визита принца Гарри в Новой Зеландии. Он принял участие в древних ритуалах майори.
Коренные жители страны были рады, что член королевской семьи после обряда пофири принял участие в церемонии уиро. Таким образом, члены племени с древности выясняли истинные намерения гостя, пришедшего на их землю.
Раньше СМИ сообщали, что принц Гарри и его избранница Меган Маркл ждут появления на свет первого ребенка. Он должен родиться весной следующего года, а британцы уже пытаются выяснить все подробности грядущего события.
Коренные жители страны были рады, что член королевской семьи после обряда пофири принял участие в церемонии уиро. Таким образом, члены племени с древности выясняли истинные намерения гостя, пришедшего на их землю.
Раньше СМИ сообщали, что принц Гарри и его избранница Меган Маркл ждут появления на свет первого ребенка. Он должен родиться весной следующего года, а британцы уже пытаются выяснить все подробности грядущего события.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:33