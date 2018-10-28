Принц Гарри принял участие в древних ритуалах майори





Коренные жители страны были рады, что член королевской семьи после обряда пофири принял участие в церемонии уиро. Таким образом, члены племени с древности выясняли истинные намерения гостя, пришедшего на их землю.Раньше СМИ сообщали, что принц Гарри и его избранница Меган Маркл ждут появления на свет первого ребенка. Он должен родиться весной следующего года, а британцы уже пытаются выяснить все подробности грядущего события.