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Автомобили Ravon могут снова появиться в России

Автомобили марки Ravon могут снова появиться в Росии. Об этом сообщают некоторые пользователи социальных сетей, которыми был замечен автовоз с несколькими седанами R3 и R4, а также хэтчбеком R2.

Автомобили Ravon могут снова появиться в России


Модели, как стало известно, направлялись в сторону Уфы. Сообщается, что машины были доставлены во многие автосалоны, впрочем, приобрести их не представляется возможным. Эксперты утверждают, что на данный момент ведутся переговоры между поставщиком и официальными российскими дилерами. В обозримом будущем цены на модели будут согласованы, после чего они будут доступны для покупки. По мнению аналитиков, стоимость некоторых моделей авто может повыситься вдвое. Так автомобиль R3, который стоил порядка 579 тысяч рублей весной текущего года, предварительно оценивается в миллион рублей. Несмотря на то, что это лишь предварительное мнение, такие же изменения в стоимости коснутся и других машин Ravon.

Отметим, что поставки автомобилей данной компании на территорию РФ прекращены как раз с весны текущего года. Официальным поводом для этого назвали пересмотр ценовой политики компании.



 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:00

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