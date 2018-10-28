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Сергей Лазарев рассказал в Instagram о художественном таланте сына Никиты

Сергей Лазарев поделился с подписчиками в Instagram новыми способностями сына Никиты. Артист рассказал о его художественном таланте, показав первую картину наследника.
Сергей Лазарев рассказал в Instagram о художественном таланте сына Никиты

О существовании Никиты, сына Сергея Лазарева, стало известно чуть более года назад. Знаменитый отец долго не решался рассказать о малыше общественности, оберегая его от излишнего внимания со стороны прессы. Тем не менее, вечно скрывать существование наследника не удалось бы, и артист решил представить его публике на одном из своих шоу. С тех пор певец стал всё чаще радовать фанатов фотографиями своего чада. Недавно он рассказал им о художественном таланте мальчика и опубликовал снимок, демонстрирующий очередную картину. Она оказалась страницей из книжки-раскраски, на которой изображён попугай.

Поклонники Сергея Лазарева поблагодарили кумира за возможность увидеть, как Никиту, так и мгновения его детства. Многие отметили, хоть птица и не была нарисована ребёнком, ему удалось очень гармонично её раскрасить, и если он не станет художником, то обязательно проявит себя в роли дизайнера. Другие же возразили и посоветовали наследнику идти по стопам отца, чтобы выиграть "Евровидение", реализовав мечты родителя.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 10:59

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