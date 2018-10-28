Прохор Шаляпин сообщил, что стал ведущим прогноза погоды

Прохор Шаляпин в последнее время стал часто появляться в различных шоу, где рассказывал о своей личной жизни. Теперь же исполнитель сам решил стать телеведущим. Знаменитость рассказал своим фанатам в Instagram, что начал вести прогноз погоды на телеканале НТВ. Он опубликовал фото и видео эфира со своим участием. В комментарии к посту певец написал: "Друзья, это не шутка ! Мне, действительно, доверили вести погоду по выходным дням на НТВ! ". Также он сообщил, что ему еще нужно учиться. Но артист не сомневается, что все получится.Подписчики Прохора Шаляпина по-разному отнеслись к новой работе певца. Некоторые начали поздравлять исполнителя, другие просто его высмеяли. Всего за несколько часов пост знаменитости собрал большое количество лайков.