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Прохор Шаляпин сообщил, что стал ведущим прогноза погоды

На своей странице в социальной сети Instagram Прохор Шаляпин сообщил поклонникам, что стал ведущим прогноза погоды. Исполнитель опубликовал небольшой ролик из будущего эфира.

Прохор Шаляпин сообщил, что стал ведущим прогноза погоды

Прохор Шаляпин в последнее время стал часто появляться в различных шоу, где рассказывал о своей личной жизни. Теперь же исполнитель сам решил стать телеведущим. Знаменитость рассказал своим фанатам в Instagram, что начал вести прогноз погоды на телеканале НТВ. Он опубликовал фото и видео эфира со своим участием. В комментарии к посту певец написал: "Друзья, это не шутка ! Мне, действительно, доверили вести погоду по выходным дням на НТВ! ". Также он сообщил, что ему еще нужно учиться. Но артист не сомневается, что все получится.

Прохор Шаляпин сообщил, что стал ведущим прогноза погоды

Подписчики Прохора Шаляпина по-разному отнеслись к новой работе певца. Некоторые начали поздравлять исполнителя, другие просто его высмеяли. Всего за несколько часов пост знаменитости собрал большое количество лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:14

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