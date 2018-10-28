Соевый соус и ряд других продуктов имеют неограниченный срок годности





Знакомый многим хозяйкам китайский соус имеет больше количество соли, являющееся натуральным консервантом, так что он может храниться долгое время, пока находится в закрытом состоянии. Открытые бутылки используются на протяжении 3 лет. Сахар лучше хранить в холодном контейнере, а выбрасывать после того, как его гранулы изменили цвет и стали твердыми.Мед остается съедобным даже после кристаллизации, да и белый рис в упаковке тоже может храниться длительное время. Эксперты заметили, что уксус из-за кислотности тоже можно включить в список, так что не стоит обращать внимания на сроки его хранения, указанные на таре.