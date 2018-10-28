Соевый соус и ряд других продуктов имеют неограниченный срок годности
Специалисты выяснили, что многие люди просто не знают, что соевый соус и ряд других продуктов имеют неограниченный срок годности. Они решили составить их список, опубликовав результаты работ в профильных изданиях.
Знакомый многим хозяйкам китайский соус имеет больше количество соли, являющееся натуральным консервантом, так что он может храниться долгое время, пока находится в закрытом состоянии. Открытые бутылки используются на протяжении 3 лет. Сахар лучше хранить в холодном контейнере, а выбрасывать после того, как его гранулы изменили цвет и стали твердыми.
Мед остается съедобным даже после кристаллизации, да и белый рис в упаковке тоже может храниться длительное время. Эксперты заметили, что уксус из-за кислотности тоже можно включить в список, так что не стоит обращать внимания на сроки его хранения, указанные на таре.
Знакомый многим хозяйкам китайский соус имеет больше количество соли, являющееся натуральным консервантом, так что он может храниться долгое время, пока находится в закрытом состоянии. Открытые бутылки используются на протяжении 3 лет. Сахар лучше хранить в холодном контейнере, а выбрасывать после того, как его гранулы изменили цвет и стали твердыми.
Мед остается съедобным даже после кристаллизации, да и белый рис в упаковке тоже может храниться длительное время. Эксперты заметили, что уксус из-за кислотности тоже можно включить в список, так что не стоит обращать внимания на сроки его хранения, указанные на таре.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:55