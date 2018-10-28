Ученым удалось подтвердить кровожадность цивилизации инков





Последние исследования древней культуры проводились на основе ритуального захоронения, которое удалось обнаружить сравнительно недавно. Возраст “могилы” составляет порядка трех тысяч лет, а наиболее удивительным оказалось ее содержимое. На дне найдены останки людей, а также животных, которые были принесены в жертву. Подтверждает теорию золотой прямоугольник, на котором заметна чеканка в форме черепа, который применялся в ритуалах жертвоприношения. Также упоминается способ убийства. Людям, которых соплеменники принесли в жертву, разбивали голову тупыми предметами, об этом говорят их разбитые черепа. Несмотря на то, что культуре инков на сегодняшний день приписывают впечатляюще высокий уровень развитости, как цивилизации, новая информация опровергает множество подобных догадок.Отмечается, что рассматриваемый способ жертвоприношения достаточно характерен для того периода времени. Впрочем, характер повреждений черепа, а также факт жертвоприношения говорят о крайне низком уровне развития инков.