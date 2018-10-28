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Журналистка из Финляндии Черстин Крунвалль раскритиковала российский “Модный приговор”

Журналистка из Финляндии сравнила между собой местное и российское шоу, после чего раскритиковала “Модный приговор”. Черстин Крунвалль считает, что такая программа просто унижает женщин.
Журналистка из Финляндии Черстин Крунвалль раскритиковала российский “Модный приговор”

Она нелестно отозвалась о передаче, назвав ее судебным процессом, где участницы подвергаются осуждению со стороны избранников, а члены жюри поддерживают позицию мужчин. Вот только представители сильного пола часто оказываются далеки от идеала по сравнению со своими спутницами, вынужденными менять стиль, чтобы угодить супругу.

Журналистка подчеркнула, что в ее стране тоже есть похожие шоу, но все женщины, пришедшие сюда, желают изменить свой внешний вид, чтобы стать лучше. Они никогда не делают это для других людей, чего нельзя сказать о россиянках.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:28

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