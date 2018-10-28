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В России резко снизились продажи автомобилей марки Audi

Уровень продаж автомобилей марки Audu на территории России достаточно резко снизился в сентябре этого года. Эксперты отмечают, что за месяц было продано 1199 машин, что на 10,7% меньше прошлогодних результатов.

В России резко снизились продажи автомобилей марки Audi


Как стало известно, уровень продаж автомобилей Audi снизился не только в прошлом месяце. Аналитики исследовали период с января по сентябрь и пришли к выводу, что цифры продолжают падать в течение достаточно длительного периода без ярко выраженных на то причин. В прошлом году количество автомобилей данной марки, которые удалось продать на территории России, на 6,5% превышало показатели текущего.

В первые 9 месяцев этого года официальные дилеры реализовали 10861 авто. Отмечается также, что самой популярной моделью Audi, среди российских автолюбителей, является модель Q7. Несмотря на свою популярность, продажи данного авто упали на 19,2% лишь за сентябрь. По словам аналитиков, в тройку лидеров продаж также входят модели Q5 и A6.



 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:16

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