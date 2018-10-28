Печенье из магазина может стать виновником многих недугов из-за вредных компонентов





Производители добавляют в выпечку маргарин, который имеет большое количество трансжиров. Эти вещества негативно воздействуют на сердце и сосуды, но кроме того, в печенье есть сахар, соль, фруктоза и пальмовое масло. Такие соединения приводят к развитию диабета, ожирения, гипертонии и других недугов.Кроме того, последние исследования ученых показали, что белки с сахаром во время термообработки формируют гликированные аминокислоты. Эти вещества опасны для организма людей, так что лучше изредка побаловать себя домашними вариантами без таких добавок.