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Печенье из магазина может стать виновником многих недугов из-за вредных компонентов

Российские медики считают, что чрезмерное употребление готового печенья из магазина вредит здоровью человека. Оно может стать виновником многих недугов из-за вредных компонентов, так что лучше заменить такой десерт домашней выпечкой.
Печенье из магазина может стать виновником многих недугов из-за вредных компонентов

Производители добавляют в выпечку маргарин, который имеет большое количество трансжиров. Эти вещества негативно воздействуют на сердце и сосуды, но кроме того, в печенье есть сахар, соль, фруктоза и пальмовое масло. Такие соединения приводят к развитию диабета, ожирения, гипертонии и других недугов.

Кроме того, последние исследования ученых показали, что белки с сахаром во время термообработки формируют гликированные аминокислоты. Эти вещества опасны для организма людей, так что лучше изредка побаловать себя домашними вариантами без таких добавок.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:02

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