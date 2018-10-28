Иосиф Оганесян был женат еще до Саши Черно
Зрители реалити-шоу «Дома-2» и одна из скандальных участниц телестройки Саша Черно наконец-то дождались – Иосиф Оганесян сделал предложение толстушке, но как оказалось для него это будет не первый брак.
Парочка рассекретила свои намерения относительно похода в загс и всем теперь известно, что распишутся Саша и Йося в канун Нового года.
При этом поклонники проекта сомневаются, что брак будет успешным и продолжительным. Тем более что вскрылись интересные факты биографии «скромняги» Оганесяна – оказалось, что он уже был женат.
В Сети появились свадебные фото Иосифа и даже обнародована дата – октябрь 2016 года.
Выяснить личность невесты пользователям не удалось, но нельзя не заметить, что она внешне и по весу чрезвычайно отличается от Черно, и неизвестно, удастся ли домовской толстушке сделать Йосю счастливым, раз это не удалось его первой стройной жене.
Парочка рассекретила свои намерения относительно похода в загс и всем теперь известно, что распишутся Саша и Йося в канун Нового года.
При этом поклонники проекта сомневаются, что брак будет успешным и продолжительным. Тем более что вскрылись интересные факты биографии «скромняги» Оганесяна – оказалось, что он уже был женат.
В Сети появились свадебные фото Иосифа и даже обнародована дата – октябрь 2016 года.
Выяснить личность невесты пользователям не удалось, но нельзя не заметить, что она внешне и по весу чрезвычайно отличается от Черно, и неизвестно, удастся ли домовской толстушке сделать Йосю счастливым, раз это не удалось его первой стройной жене.