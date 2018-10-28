Иосиф Оганесян был женат еще до Саши Черно





Парочка рассекретила свои намерения относительно похода в загс и всем теперь известно, что распишутся Саша и Йося в канун Нового года.При этом поклонники проекта сомневаются, что брак будет успешным и продолжительным. Тем более что вскрылись интересные факты биографии «скромняги» Оганесяна – оказалось, что он уже был женат.В Сети появились свадебные фото Иосифа и даже обнародована дата – октябрь 2016 года.Выяснить личность невесты пользователям не удалось, но нельзя не заметить, что она внешне и по весу чрезвычайно отличается от Черно, и неизвестно, удастся ли домовской толстушке сделать Йосю счастливым, раз это не удалось его первой стройной жене.