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Иосиф Оганесян был женат еще до Саши Черно

Зрители реалити-шоу «Дома-2» и одна из скандальных участниц телестройки Саша Черно наконец-то дождались – Иосиф Оганесян сделал предложение толстушке, но как оказалось для него это будет не первый брак.

Парочка рассекретила свои намерения относительно похода в загс и всем теперь известно, что распишутся Саша и Йося в канун Нового года.

Иосиф Оганесян был женат еще до Саши Черно

При этом поклонники проекта сомневаются, что брак будет успешным и продолжительным. Тем более что вскрылись интересные факты биографии «скромняги» Оганесяна – оказалось, что он уже был женат.

Иосиф Оганесян был женат еще до Саши Черно

В Сети появились свадебные фото Иосифа и даже обнародована дата – октябрь 2016 года.

Иосиф Оганесян был женат еще до Саши Черно

Выяснить личность невесты пользователям не удалось, но нельзя не заметить, что она внешне и по весу чрезвычайно отличается от Черно, и неизвестно, удастся ли домовской толстушке сделать Йосю счастливым, раз это не удалось его первой стройной жене.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:00

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