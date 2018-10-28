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Смартфон Vivo Y93 получит новую однокристальную систему Snapdragon 439

Vivo Y93 станет первым смартфоном, который в основе будет иметь новую однокристальную систему Snapdragon 439. Цена новой версии составит 215 долларов.

Смартфон Vivo Y93 получит новую однокристальную систему Snapdragon 439


Чипсет Snapdragon 439 имеет восемь ядер Cortex-A53, которые работают при частоте 1,95 ГГц,а также современный графический процессор Adreno 505 и LTE-модем Snapdragon X6. Диагональ экрана составит 6,2 дюйма (разрешение 1520х720 рх). Он будет оснащаться вырезом под фронтальную камеру. Устройство получило ОЗУ на 4 Гб и ПЗУ на 64 ГБ.

Для сдвоенной камеры предусматриваются датчики изображения на 13 Мп, а также 2 Мп. При этом фронтальная камера будет иметь разрешение на 8 Мп. Емкость аккумуляторной батареи достигает 3935 мАч. Смартфон доступен в следующих цветовых оттенках: Zixia Red, а также Starry Night Black.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:08

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