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Спад зрительского интереса не смущает Валерия Леонтьева

Во время беседы с журналистами певец признался, что его выступления собирают не полные залы поклонников. Однако спад зрительского интереса не смущает Валерия Леонтьева.
Спад зрительского интереса не смущает Валерия Леонтьева

Исполнитель отметил, что жители южных городов России неохотно покупают билеты, но на открытых площадках всегда сидит больше людей, чем в зале. Кроме того, Валерия Леонтьева не часто показывают на голубом экране ТВ, а потому зрители начинают немного забывать своего кумира.

Сам артист считает, что не стоит постоянно напоминать о себе фанатам, а также схожие проблемы есть у многих знаменитостей. Концерты артиста расписаны на месяцы вперед, а подписчики поддерживают его позитивными словами в сетях.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:34

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