Спад зрительского интереса не смущает Валерия Леонтьева





Исполнитель отметил, что жители южных городов России неохотно покупают билеты, но на открытых площадках всегда сидит больше людей, чем в зале. Кроме того, Валерия Леонтьева не часто показывают на голубом экране ТВ, а потому зрители начинают немного забывать своего кумира.Сам артист считает, что не стоит постоянно напоминать о себе фанатам, а также схожие проблемы есть у многих знаменитостей. Концерты артиста расписаны на месяцы вперед, а подписчики поддерживают его позитивными словами в сетях.