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Тренажер виртуальной реальности будет обучать сотрудников ремонту вооружений

Корпорацией «Проект-Техника» был выпущен тренажер, предназначенный для обучения сотрудников, занимающихся ремонтом вооружений с помощью технологий виртуальной реальности. По словам специалистов – это переход на новый, более качественный уровень обучения.

Тренажер виртуальной реальности будет обучать сотрудников ремонту вооружений


Новые тренажёры виртуальной реальности позволяют максимально реалистично воспроизвести обстановку. При этом обучающийся человек в минимальные сроки получает максимальный практический опыт, используя тактильную память. В данном случае реалистичность осуществляется за счёт высокой степени детализации современного вооружения, а также военной техники. Татьяна Мосендз, занимающая должность главы департамента ИТ-продуктов, отметила, что в основе новой технологии положены инженерные знания экспертов, имеющих огромный опыт в области ремонта военной техники.

Инженеры «Проект-Техники» на основе специальной ремонтной документации вначале пишут сценарий. Он подразумевает отработку пользователем сложных действий, а также закрепление важных рабочих навыков. В дальнейшем графическими дизайнерами, а также разработчиками создаётся сцена виртуальной реальности.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:38

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