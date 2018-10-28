Тренажер виртуальной реальности будет обучать сотрудников ремонту вооружений





Новые тренажёры виртуальной реальности позволяют максимально реалистично воспроизвести обстановку. При этом обучающийся человек в минимальные сроки получает максимальный практический опыт, используя тактильную память. В данном случае реалистичность осуществляется за счёт высокой степени детализации современного вооружения, а также военной техники. Татьяна Мосендз, занимающая должность главы департамента ИТ-продуктов, отметила, что в основе новой технологии положены инженерные знания экспертов, имеющих огромный опыт в области ремонта военной техники.Инженеры «Проект-Техники» на основе специальной ремонтной документации вначале пишут сценарий. Он подразумевает отработку пользователем сложных действий, а также закрепление важных рабочих навыков. В дальнейшем графическими дизайнерами, а также разработчиками создаётся сцена виртуальной реальности.