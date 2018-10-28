Дочку Элины Камирен Саши Задойнова водят к логопеду из-за задержек речи

Однако их отношения интересуют фанатов и сейчас.Молодая мама пытается лишить не очень обязательного отца родительских прав и уехать с ребенком за границу, однако Задойнов всячески препятствует замыслам бывшей супруги.Пока они выясняют отношения и решают спор по алиментам, маленькая Сашенька вынуждена ходить к логопеду из-за проблем с развитием речи. Камирен накануне выложила у себя в Инстаграме видеоролик, где можно посмотреть, как девушка отвозит девочку в детсад.Подписчики обратили внимание, что Саша в свои четыре годика довольно плохо разговаривает.Элина не скрывает этот неприятный факт и сама рассказала всё фолловерам. По словам мамочки, они записались на курсы к логопеду, потому что у малышки на самом деле есть проблемы с речью.Но драматизировать ситуацию не стоит и все решаемо, и до школы ребёнок научится разговаривать абсолютно нормально.