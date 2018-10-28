АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

Пользователей Сети удивило видео с «дышащим» лесом в Канаде

Дышащий лес в Квебеке был запечатлен на видео одним из пользователей сети Twitter. Ученым удалось выяснить причину загадочного явления.

Пользователей Сети удивило видео с «дышащим» лесом в Канаде


Видеозапись, опубликованная одним из пользователей Twitter, демонстрирует невероятный феномен в лесу Квебека. Почва раздувается так, будто земля обладает органами дыхания. Некоторые пользователи сети, впрочем, предложили свои теории. Одна из них утверждает, что под землей есть “нечто”, и что оно пытается выбраться. Ученые, впрочем, объяснили настоящую причину необычного явления. По словам экспертов, все дело в сильном ветре. Когда его потоки обладают достаточной силой, им удается проникать под почву и надувать, своего рода, парус из паутины корней, а также верхнего слоя земли.

Специалисты утверждают, что феномен не представляет собой ничего сверхъестественного и, если бы ветер усилился, деревья, в результате, попадали бы, лишившись сцепления с землей. Несмотря на пояснение природы явления, видео с ним продолжает набирать популярность.
Дышащий лес



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Соевый соус и ряд других продуктов имеют
Ученым удалось подтвердить кровожадность
Журналистка из Финляндии Черстин Крунвалль
В России резко снизились продажи автомобилей
Смартфон Vivo Y93 получит новую однокристальную
Ученые: Энергетики усугубляют усталость и
Печенье из магазина может стать виновником многих
Иосиф Оганесян был женат еще до Саши Черно
Тренажер виртуальной реальности будет обучать
Спад зрительского интереса не смущает Валерия
Пользователей Сети удивило видео с «дышащим»
Озоновой дыре над Землей не дает закрыться
Дочку Элины Камирен Саши Задойнова водят к
Землетрясения помогли ученым доказать твердость
Дарья Мельникова трогательно поздравила мужа и
Пропавшую без вести звезду «Дома-2» Тамару
Снимок НЛО в форме черепа вызвал дискуссию у
Ученые назвали домашние предметы, способные
Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся на модном
Xiaomi создаст конкурента для наушников Apple
Агата Муцениеце рассказала журналистам о ссоре с
Авто Hyundai Solaris 2013 сравнили с версией
Россия испытала системы подавления вражеских
На Nintendo Switch появятся еще три части
Российские ученые научились производить
Биологи раскрыли секрет выносливости голубых гну
Российский автоблогер раскрыл особенности и
Стоимость открытого компьютерного корпуса Antec
Татьяна Котова показала фанатам в Instagram свой
Netflix закроет сериал «Американский вандал»
Просмотреть все новости