Пользователей Сети удивило видео с «дышащим» лесом в Канаде





Видеозапись, опубликованная одним из пользователей Twitter, демонстрирует невероятный феномен в лесу Квебека. Почва раздувается так, будто земля обладает органами дыхания. Некоторые пользователи сети, впрочем, предложили свои теории. Одна из них утверждает, что под землей есть “нечто”, и что оно пытается выбраться. Ученые, впрочем, объяснили настоящую причину необычного явления. По словам экспертов, все дело в сильном ветре. Когда его потоки обладают достаточной силой, им удается проникать под почву и надувать, своего рода, парус из паутины корней, а также верхнего слоя земли.Специалисты утверждают, что феномен не представляет собой ничего сверхъестественного и, если бы ветер усилился, деревья, в результате, попадали бы, лишившись сцепления с землей. Несмотря на пояснение природы явления, видео с ним продолжает набирать популярность.