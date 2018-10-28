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Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся на модном показе поработала моделью

В Instagram Ксении Бородиной появилась публикация с «Недели моды в Москве», в которой приняла участие и ее старшая дочь Маруся.

Популярная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина считает себя образцовой матерью и с удовольствием делится с поклонниками хрониками своей семейной жизни. В очередной публикации Ксения поделилась видео с модного показа, в котором на подиум вышла ее старшая дочь Маруся.

Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся на модном показе поработала моделью

В комментарии к видео Бородина написала «красавица моя», а в соседней публикации отметила и младшую дочь Теону, которая пришла посмотреть на свою сестру-модель.

Подписчики Бородиной на «ура» восприняли 10-летнюю модель и назвали ее «скромницей, красавицей» и «божественным ребенком». На подиуме были замечены также Алла-Виктория Киркорова и дети других знаменитостей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:59

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