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Дарья Мельникова трогательно поздравила мужа и сына с днем рождения

Актриса опубликовала в Instagram сообщение, сразу вызывавшее позитивную реакцию со стороны поклонников. Дарья Мельникова трогательно поздравила мужа и сына с днем рождения, назвав их двумя самыми любимыми мужчинами в жизни.
Дарья Мельникова трогательно поздравила мужа и сына с днем рождения

Избранник Артур Смольянинов отмечал свое 35-летие, а три года назад получил самый прекрасный подарок в своей жизни, когда родился наследник, названный в честь отца. С тех пор семейное торжество стало главным событием в жизни пары.

Сыну Артуру в честь 3-летия было разрешено разрисовать обои и кафель на полу по своему вкусу. Дарья Мельникова отметила, что он может стать новым Бэнкси, но подписчики не забыли, что скоро звезда снова станет мамой. Она долго скрывала беременность, но недавно опубликовала фото, где прикрывает округлившийся живот во время посещения женской консультации.




 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:23

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