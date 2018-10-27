Netflix закроет сериал «Американский вандал»
Сотрудники американской компании Netflix заявили, что сервис закроет сериал «Американский вандал». Это произойдет после второго сезона.
В Netflix поблагодарили создателей и актерский состав за участие в работе. На данный момент известно, что другие сервисы проявили интерес к «Американскому вандалу», но о чем именно идет речь, не сообщается.
«Американский вандал» является псевдодокументальной картиной, пародирующий другие подобные продукты. Премьерная серия была показана 15 сентября прошлого года. Второй сезон появился в сентябре текущего года. Главные роли сыграли Тайлер Альварес, Гриффин Грюк, Джимми Татро, Камилль Хайд и другие.
Ранее Netflix объявил о закрытии сериала «Люк Кейдж»
В Netflix поблагодарили создателей и актерский состав за участие в работе. На данный момент известно, что другие сервисы проявили интерес к «Американскому вандалу», но о чем именно идет речь, не сообщается.
«Американский вандал» является псевдодокументальной картиной, пародирующий другие подобные продукты. Премьерная серия была показана 15 сентября прошлого года. Второй сезон появился в сентябре текущего года. Главные роли сыграли Тайлер Альварес, Гриффин Грюк, Джимми Татро, Камилль Хайд и другие.
Ранее Netflix объявил о закрытии сериала «Люк Кейдж»
Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:10