Александр Олешко встречается с молодой художницей





42-летний актер не очень охотно делится подробностями своей личной жизни, и часто в СМИ появляются непроверенные данные по этому поводу. Более того, зачастую они кардинально отличаются от того, что происходит на самом деле. Так, журналисты писали, что у него есть внебрачные дети — дочь и сын. На это Олешко отвечает с улыбкой и говорит, что очень разборчив и аккуратен в отношениях. Он заявил, что когда любит, то не имеет отношений на стороне, а он постоянно кого-то любил на протяжении всей жизни.О своей новой избраннице актер рассказал, что она москвичка и младше его на 10 лет. Он отметил, что у них все очень серьезно, и это не мимолетное увлечение. Александр Олешко всерьез задумывается о детях и хочет мальчика и девочку. Однако с этим необходимо подождать из-за сильной занятости. Ему не нравится перспектива, что ребенок будет чаще видеть папу по телевизору, а не в жизни. Его избранница поддерживает любимого в данному вопросе.Сейчас Александр Олешко проживает в скромном пятиэтажном доме в центре Москвы. Сейчас он живет в относительном достатке и часто вспоминает времена полуголодного детства, которого нисколько не стыдится. Его родители до сих пор многого не могут себе позволить, но не просят деньги у состоятельного сына. Несмотря на это, Олешко как-то пытается им помочь и делает сюрпризы, но чтобы они не знали, от кого это.