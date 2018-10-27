ОС Android Pie не вошла в рейтинг популярности даже спустя 3 месяца после релиза
Корпорация Google старается как можно чаще отслеживать данные о популярности той или иной версии ОС Android. В опубликованном накануне новом списке Android Oreo расположился на втором месте, а вот Android 9.0 Pie, вышедший около 3 месяцев, по-прежнему отсутствует в рейтинге.
Как стало известно, суммарная доля Android Oreo выросла примерно на 2,5% до 21,5%. Данный рост позволил операционной системе опередить Marshmallow, выпущенную в 2015 году. Первое место рейтинга всё ещё занимает Android Nougat с долей почти в 29%, в ТОП-5 также попали Marshmallow и Lollipop, установленные на 21% и 18% совместимых гаджетов соответственно.
Как стало известно, суммарная доля Android Oreo выросла примерно на 2,5% до 21,5%. Данный рост позволил операционной системе опередить Marshmallow, выпущенную в 2015 году. Первое место рейтинга всё ещё занимает Android Nougat с долей почти в 29%, в ТОП-5 также попали Marshmallow и Lollipop, установленные на 21% и 18% совместимых гаджетов соответственно.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:18