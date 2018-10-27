Xiaomi выпустил лазерный проектор Wemax One формата Full HD





Яркость Xiaomi Wemax One составляет 700 лм, что соответствует классу проекторов в кинотеатрах. Фактическая яркость дисплея - 1688 ANSI-лм, а контрастность достигает 3000:1. Разработчики также использовали усовершенствованную технологию лазерного флуоресцентного дисплея (ALPD 3.0). Срок службы составляет 25 тысяч часов. При использовании несколько часов в день, проектор прослужит не один десяток лет.Гаджет демонстрирует картинку разрешением 1920х1080 пикселей с диагональю до 150 дюймов. Проектор обеспечивает четкое изображение и широкую цветовую гамму. Также он рассеивает свет от источника, благодаря чему обеспечивается дополнительная защита глаз. Прибор работает на базе процессора T968 с четырьмя ядрами Cortex-A53, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти. Производитель не указал технические характеристики сабвуфера. Однако разработчики отмечают, что благодаря ему можно воссоздать очень высокое качество звука, близкое к театральному.