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Xiaomi выпустил лазерный проектор Wemax One формата Full HD

Разработчики китайской компании Xiaomi выпустили лазерный проектор Wemax One. Он отличается поддержкой формата Full HD и сабвуфером в комплекте. Стоимость устройства составляет 1870 долларов, а версия с профессиональным экраном — 2446 долларов.

Xiaomi выпустил лазерный проектор Wemax One формата Full HD

Яркость Xiaomi Wemax One составляет 700 лм, что соответствует классу проекторов в кинотеатрах. Фактическая яркость дисплея - 1688 ANSI-лм, а контрастность достигает 3000:1. Разработчики также использовали усовершенствованную технологию лазерного флуоресцентного дисплея (ALPD 3.0). Срок службы составляет 25 тысяч часов. При использовании несколько часов в день, проектор прослужит не один десяток лет.

Гаджет демонстрирует картинку разрешением 1920х1080 пикселей с диагональю до 150 дюймов. Проектор обеспечивает четкое изображение и широкую цветовую гамму. Также он рассеивает свет от источника, благодаря чему обеспечивается дополнительная защита глаз. Прибор работает на базе процессора T968 с четырьмя ядрами Cortex-A53, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти. Производитель не указал технические характеристики сабвуфера. Однако разработчики отмечают, что благодаря ему можно воссоздать очень высокое качество звука, близкое к театральному.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:15

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