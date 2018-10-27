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На аукцион выставили номерной знак машины, на которой разбился Виктор Цой

Номерной автомобильный знак "Я 68-32 ММ" машины "Москвич", на которой разбился в 1990 году лидер культовой группы "Кино" Виктор Цой, будет продан с аукциона в Санкт-Петербурге. О будущих торгах рассказал Сергей Бурмистров, глава аукционного дома "Литфонд".

На аукцион выставили номерной знак машины, на которой разбился Виктор Цой

По словам Бурмистрова, номерной знак был обнаружен при разборке одного из гаражей на территории Латвии под Юрмалой. Также в аукционный дом попала доверенность на "Москвич", непосредственно которым управлял Виктор Цой. Номерной знак, а также доверенность выставят на торги, которые запланированы на 15 ноября.

В "Литфонде" 27 октября проводится аукцион, где выставили анкету, собственноручно заполненную в 1985 году популярным музыкантом для вступления в состав ленинградского рок-клуба. Также представлен автограф Цоя на книге 1989 года издания - "Детектив и политика". Стоит отметить, что стартовая цена анкеты составляет 1 000 000 рублей. Автограф певца оценили в 22 000 рублей.

С аукциона в конце сентября продали паспорт и записную книжку Виктора Цоя. При этом паспорт оценили в 9 000 000 рублей. Записную книжку продали за 3 000 000 рублей. Алексей Рыбин, являющийся одним из основателей легендарной группы "Кино", назвал продажу записей, а также паспорта Виктора Цоя аморальным. Он считает, что документы следовало передать семье.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:56

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