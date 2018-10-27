На аукцион выставили номерной знак машины, на которой разбился Виктор Цой





По словам Бурмистрова, номерной знак был обнаружен при разборке одного из гаражей на территории Латвии под Юрмалой. Также в аукционный дом попала доверенность на "Москвич", непосредственно которым управлял Виктор Цой. Номерной знак, а также доверенность выставят на торги, которые запланированы на 15 ноября.В "Литфонде" 27 октября проводится аукцион, где выставили анкету, собственноручно заполненную в 1985 году популярным музыкантом для вступления в состав ленинградского рок-клуба. Также представлен автограф Цоя на книге 1989 года издания - "Детектив и политика". Стоит отметить, что стартовая цена анкеты составляет 1 000 000 рублей. Автограф певца оценили в 22 000 рублей.С аукциона в конце сентября продали паспорт и записную книжку Виктора Цоя. При этом паспорт оценили в 9 000 000 рублей. Записную книжку продали за 3 000 000 рублей. Алексей Рыбин, являющийся одним из основателей легендарной группы "Кино", назвал продажу записей, а также паспорта Виктора Цоя аморальным. Он считает, что документы следовало передать семье.