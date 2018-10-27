«Роскосмос» примет участие в создании ракеты для освоения Луны
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что специалисты организации примут участие в создании ракеты для освоения Луны. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Рогозин отметил, что в разработке сверхтяжелой ракеты примут участие все конструкторские коллективы «Роскосмоса». Именно с нее начнется российская программа исследования и освоения естественного спутника Земли. В РКК «Энергия» начали рассматривать предложения по техническому облику и приступили к созданию плана оргмероприятий. Во время совещания инженеры обсудили новые цифровые решения, которые используют для кооперации инженерных работ.
Рогозин отметил, что в разработке сверхтяжелой ракеты примут участие все конструкторские коллективы «Роскосмоса». Именно с нее начнется российская программа исследования и освоения естественного спутника Земли. В РКК «Энергия» начали рассматривать предложения по техническому облику и приступили к созданию плана оргмероприятий. Во время совещания инженеры обсудили новые цифровые решения, которые используют для кооперации инженерных работ.
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:00