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«Роскосмос» примет участие в создании ракеты для освоения Луны

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что специалисты организации примут участие в создании ракеты для освоения Луны. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Роскосмос» примет участие в создании ракеты для освоения Луны

Рогозин отметил, что в разработке сверхтяжелой ракеты примут участие все конструкторские коллективы «Роскосмоса». Именно с нее начнется российская программа исследования и освоения естественного спутника Земли. В РКК «Энергия» начали рассматривать предложения по техническому облику и приступили к созданию плана оргмероприятий. Во время совещания инженеры обсудили новые цифровые решения, которые используют для кооперации инженерных работ.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:00

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