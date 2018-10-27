«Роскосмос» примет участие в создании ракеты для освоения Луны





Рогозин отметил, что в разработке сверхтяжелой ракеты примут участие все конструкторские коллективы «Роскосмоса». Именно с нее начнется российская программа исследования и освоения естественного спутника Земли. В РКК «Энергия» начали рассматривать предложения по техническому облику и приступили к созданию плана оргмероприятий. Во время совещания инженеры обсудили новые цифровые решения, которые используют для кооперации инженерных работ.