Максим Виторган попробует вернуть внимание Ксении Собчак с помощью карьеры
Максим Виторган попробует вернуть внимание Ксении Собчак с помощью карьеры. Ведь популярную телеведущую в последнее время больше интересуют сексуальные чиновники, чем муж.
Не все поклонники приняли решение ведущей Ксении Собчак связать себя узами брака с Максимом Виторганом, с которым у нее 10-летняя разница в возрасте. Воспитанный легендой советских экранов Эммануилом Виторганом, Максим смог укротить своенравную телеведущую, и на данный момент супруги ждут появления уже второго ребенка и продолжают строить счастье своей семьи.
В последнее время поведение Ксении говорит о потере интереса к своему супругу. В одной из последних записей в Instagram Собчак поделилась фотографией с чиновником, которого интервьюировала, чем вызвала возмущения своего супруга. Даже несмотря на это, Ксения Собчак продолжила посвящать статьи разным важным мужчинам и даже составила рейтинг сексуальности российских политиков.
Возможно, более возрастной супруг Собчак перестал возбуждать экс-ведущую «Дом-2», но не оставляет попыток вернуть расположение жены.
Попытки Максима обеспечить себе максимально накаченное тело не приводят к успеху, и вернуть прежнюю форму уже не получается. Может быть Виторган решил, что ему поможет продвижение в карьерной лестнице, и поэтому его все чаще можно заметить в театре.
Множество постов Виторгана на своей странице в Instagram наполнены разными записями по духовному развитию, искусству, книгами по различным образовательным тематикам, которыми он пытается передать глубину своей личности. Скорей всего, актер будет и дальше развивать свой внутренний мир, чтобы добиваться славы на театральной сцене.
А в это время его более молодая жена продолжит выкладывать новые записи с молодыми и сексуальными чиновниками.
Не все поклонники приняли решение ведущей Ксении Собчак связать себя узами брака с Максимом Виторганом, с которым у нее 10-летняя разница в возрасте. Воспитанный легендой советских экранов Эммануилом Виторганом, Максим смог укротить своенравную телеведущую, и на данный момент супруги ждут появления уже второго ребенка и продолжают строить счастье своей семьи.
В последнее время поведение Ксении говорит о потере интереса к своему супругу. В одной из последних записей в Instagram Собчак поделилась фотографией с чиновником, которого интервьюировала, чем вызвала возмущения своего супруга. Даже несмотря на это, Ксения Собчак продолжила посвящать статьи разным важным мужчинам и даже составила рейтинг сексуальности российских политиков.
Возможно, более возрастной супруг Собчак перестал возбуждать экс-ведущую «Дом-2», но не оставляет попыток вернуть расположение жены.
Попытки Максима обеспечить себе максимально накаченное тело не приводят к успеху, и вернуть прежнюю форму уже не получается. Может быть Виторган решил, что ему поможет продвижение в карьерной лестнице, и поэтому его все чаще можно заметить в театре.
Множество постов Виторгана на своей странице в Instagram наполнены разными записями по духовному развитию, искусству, книгами по различным образовательным тематикам, которыми он пытается передать глубину своей личности. Скорей всего, актер будет и дальше развивать свой внутренний мир, чтобы добиваться славы на театральной сцене.
А в это время его более молодая жена продолжит выкладывать новые записи с молодыми и сексуальными чиновниками.