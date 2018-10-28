Xiaomi создаст конкурента для наушников Apple AirPods





Наушники от Xiaomi будут отличаться компактностью, а также оснащены Bluetooth-интерфейсом. Суть их работы будет очень похожей на Apple AirPods, но аксессуар под названием Mi AirDots имеет преимущество в виде более «привлекательной» цены.Xiaomi для новинки обеспечит наличие стандартов Bluetooth 4.2 или Bluetooth 5.0, обеспечивающих функционирование даже на значительном расстоянии, сохраняя при этом высокое качество звука, и при этом устройство будет долго функционировать в автономном режиме.