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Xiaomi создаст конкурента для наушников Apple AirPods

Разработчики из Xiaomi намерены уже в ближайшее время выпустить на рынок наушники, способные конкурировать с флагманскими Apple AirPods. Новая гарнитура компании будет состоять как из проводных, так и беспроводных аксессуаров.

Xiaomi создаст конкурента для наушников Apple AirPods

Наушники от Xiaomi будут отличаться компактностью, а также оснащены Bluetooth-интерфейсом. Суть их работы будет очень похожей на Apple AirPods, но аксессуар под названием Mi AirDots имеет преимущество в виде более «привлекательной» цены.

Xiaomi для новинки обеспечит наличие стандартов Bluetooth 4.2 или Bluetooth 5.0, обеспечивающих функционирование даже на значительном расстоянии, сохраняя при этом высокое качество звука, и при этом устройство будет долго функционировать в автономном режиме.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 06:00

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