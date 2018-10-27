Кристина Орбакайте показала в Instagram семейный снимок с Аллой Пугачевой

Кристина Орбакайте под публикацией написала – «Выходной с мамой». Фото в течение часа собрало свыше 100 тысяч отметок «Мне нравится» и около 2,5 тысяч комментариев. Подписчики сразу отметили внешнее сходство артисток. Они заявили, что близкое родство знаменитостей становится более явным.Фанаты пожелали Кристине Орбакайте и Примадонне творческих успехов. По словам фолловеров, 69-летняя Алла Пугачева на данном кадре имеет молодой и свежий вид.