Участник проекта «Дом-2» Илья Яббаров хочет отдать квартиру сыну и дочери





И вот сейчас ведущие телестройки решили вернуть Яббарова в конкурс «Человек года», в котором Илья надеется выиграть главный приз - квартиру.Молодой человек уже заверил всех сотоварищей, что если ему удастся выиграть квартиру, то он в равных частях поделит ее между своей дочерью и еще не рожденным сыном, которого вынашивает Алена Савкина.По мнению Ильи Яббарова, это будет действительно правильным и справедливым решением.Себе же Илья пообещал не оставлять ничего из полученных денег от продажи недвижимости. Нынешняя пассия участника, Рита Ларченко, полностью поддержала идею Ильи.Надо отметить, что беременная от Ильи сестра Ольги Рапунцель до сих пор находится на проекте и хочет стать там первой матерью-одиночкой.