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Участник проекта «Дом-2» Илья Яббаров хочет отдать квартиру сыну и дочери

На скандальном телепроекте "Дом-2" Илья Яббаров из-за своего склочного характера является довольно одиозной личностью.

И вот сейчас ведущие телестройки решили вернуть Яббарова в конкурс «Человек года», в котором Илья надеется выиграть главный приз - квартиру.

Участник проекта «Дом-2» Илья Яббаров хочет отдать квартиру сыну и дочери

Молодой человек уже заверил всех сотоварищей, что если ему удастся выиграть квартиру, то он в равных частях поделит ее между своей дочерью и еще не рожденным сыном, которого вынашивает Алена Савкина.

По мнению Ильи Яббарова, это будет действительно правильным и справедливым решением.

Участник проекта «Дом-2» Илья Яббаров хочет отдать квартиру сыну и дочери

Себе же Илья пообещал не оставлять ничего из полученных денег от продажи недвижимости. Нынешняя пассия участника, Рита Ларченко, полностью поддержала идею Ильи.

Участник проекта «Дом-2» Илья Яббаров хочет отдать квартиру сыну и дочери

Надо отметить, что беременная от Ильи сестра Ольги Рапунцель до сих пор находится на проекте и хочет стать там первой матерью-одиночкой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:15

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