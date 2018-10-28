Агата Муцениеце рассказала журналистам о ссоре с Павлом Прилучным





В начале лета в звездной семье случился скандал. Очень наблюдательные поклонники обнаружили, что артисты якобы отписались в соцсетях друг от друга, перестали публиковать общие снимки и выходить на люди вместе. Пиком беспокойства фанатов стали два фото, которые в своем блоге Instagram опубликовал Павел Прилучный. На публикациях была запечатлена актриса Лукерья Ильяшенко, а не законная супруга. После этого подписчики просто накинулись с критикой и вопросами на актера. Однако недавно в интервью актриса призналась, что у нее и Павла Прилучного накопилось много претензий друг к другу, и они оба в какой-то момент просто «взорвались».Супруги решили все обговорить, чтобы впредь не возникало подобных ситуаций. По словам Агаты Муцениеце, о разводе даже не было речи. Они просто пожили пять дней отдельно и поняли, что не могут друг без друга.Павел Прилучный и Агата Муцениеце расписались в 2011 году втайне от журналистов и широкой публики. В январе 2013 года у пары родился сын Тимофей, а в 2016 году – дочь Мия.