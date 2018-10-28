Россия испытала системы подавления вражеских спутников «Тирада-2С»





В январе 2018 года появилась информация о плане поставок на баланс армии России такого рода системы с указанием на скорейшую перспективу вооружения. Опытно-конструкторская деятельность над продуктом «Тирада-2» стартовала еще в 2001 году. Контракт на поставки для Минобороны нового сверхмощного комплекса радиоэлектронного противостояния был публично утвержден в августе во время форума «Армия 2018». Исполнителем по этому контракту указывается Владимирский завод «Электроприбор».В материалах Минобороны РФ отмечается, что поставки станции генератора помех стартуют уже в текущем году. О разработке в России оружия для подавления функционирования спутников связи стало известно чуть меньше года назад от Олега Ачасова, замглавы ФГБУ «46 Центральный НИИ». Согласно его заявлению, ведется разработка подвижного ударного комплекса «Рудольф», который станет применяться в целях физического разрушения принадлежащих противнику космических аппаратов, а также системы для создания помех «Тирада-2С». Оба соответствующих типа вооружения введены в госпрограмму вооружений на период 2018-2027 гг.