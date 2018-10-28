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Российские ученые научились производить биотопливо из грибов

Российские специалисты разработали и получили патент на катализатор, который сможет превратить грибы в синтетическое топливо. По информации представителей МГУ, такая система получена не в первый раз, но благодаря оптимизации состава ученым удалось получить катализатор с большей активностью и селективностью.

Российские ученые научились производить биотопливо из грибов

Как стало известно, исследователи получали конечный продукт по итогам одной, а не двух стадий, как ранее. Более того, новый способ оказался более элементарным и бюджетным. Сообщается, что «грибное» биотопливо отличается стабильностью и способностью к более длительному хранению. Добавим, что его свойства похожи на те, которые есть у «обычных» нефтепродуктов, поэтому это упростит разработку и эксплуатацию двигательных установок.

За последний период времени эксперты разработали не одну технологию производства биотоплива, а некоторые из них сегодня применяются на практике. Речь идёт о сое, рапсе и других быстрорастущих злаках, служащих сырьем для производства. Впрочем, экологи считают, что переход на такой вид топлива практически нецелесообразен ввиду немалого количества выбросов СО2.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 01:00

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