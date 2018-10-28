Российские ученые научились производить биотопливо из грибов
Российские специалисты разработали и получили патент на катализатор, который сможет превратить грибы в синтетическое топливо. По информации представителей МГУ, такая система получена не в первый раз, но благодаря оптимизации состава ученым удалось получить катализатор с большей активностью и селективностью.
Как стало известно, исследователи получали конечный продукт по итогам одной, а не двух стадий, как ранее. Более того, новый способ оказался более элементарным и бюджетным. Сообщается, что «грибное» биотопливо отличается стабильностью и способностью к более длительному хранению. Добавим, что его свойства похожи на те, которые есть у «обычных» нефтепродуктов, поэтому это упростит разработку и эксплуатацию двигательных установок.
За последний период времени эксперты разработали не одну технологию производства биотоплива, а некоторые из них сегодня применяются на практике. Речь идёт о сое, рапсе и других быстрорастущих злаках, служащих сырьем для производства. Впрочем, экологи считают, что переход на такой вид топлива практически нецелесообразен ввиду немалого количества выбросов СО2.
Как стало известно, исследователи получали конечный продукт по итогам одной, а не двух стадий, как ранее. Более того, новый способ оказался более элементарным и бюджетным. Сообщается, что «грибное» биотопливо отличается стабильностью и способностью к более длительному хранению. Добавим, что его свойства похожи на те, которые есть у «обычных» нефтепродуктов, поэтому это упростит разработку и эксплуатацию двигательных установок.
За последний период времени эксперты разработали не одну технологию производства биотоплива, а некоторые из них сегодня применяются на практике. Речь идёт о сое, рапсе и других быстрорастущих злаках, служащих сырьем для производства. Впрочем, экологи считают, что переход на такой вид топлива практически нецелесообразен ввиду немалого количества выбросов СО2.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 01:00