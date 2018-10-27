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В центре Москвы найдены следы поселения XVII-XVIII веков

В самом центре Москвы найдены следы старинного поселения. Археологи датируют находку XVII-XVIII веками. На древний городок случайно наткнулись рабочие в процессе благоустройства Серебрянической набережной Яузы.

В центре Москвы найдены следы поселения XVII-XVIII веков

Об уникальной находке сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своём микроблоге Twitter. Специалисты провели предварительный анализ, который показал, что в этом весьма престижном районе в XVII-XVIII веках проживали рабочие люди, а также личности, имеющие проблемы с законом.

На месте старинного поселения были найдены украшения, предметы быта, монеты и прочие артефакты. По словам Собянина, обнаруженные вещи, как и сохранившиеся фрагменты жилых помещений, помогут узнать больше информации о минувшей эпохе.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 18:10

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