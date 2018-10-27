В центре Москвы найдены следы поселения XVII-XVIII веков





Об уникальной находке сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своём микроблоге Twitter. Специалисты провели предварительный анализ, который показал, что в этом весьма престижном районе в XVII-XVIII веках проживали рабочие люди, а также личности, имеющие проблемы с законом.На месте старинного поселения были найдены украшения, предметы быта, монеты и прочие артефакты. По словам Собянина, обнаруженные вещи, как и сохранившиеся фрагменты жилых помещений, помогут узнать больше информации о минувшей эпохе.