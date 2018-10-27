В Краснодарском крае бесплатно восстановят документы пострадавшим от стихии





Все жители региона, документы которых считаются утраченными либо поврежденными при подтоплении, теперь имеют возможность обратиться в отделы по вопросам миграции и МРЭО в целях получения госуслуг. Соответствующие данные были подтверждены в пресс-центре регионального управления МВД России. Паспорт гражданина РФ, временное удостоверение личности, временное удостоверение для проезда к месту проживания, удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспорта и госрегистрационные знаки могут быть получены в райотделах указанных служб.Напомним, что из-за обильных ливней, которые обрушились на Краснодарский край ночью на 25 октября, пострадали ряд объектов инфраструктуры. Основной удар стихии пришелся на Сочи, Апшеронский и Туапсинский районы. Суммарно подтопления затронули 30 населенных пунктов.