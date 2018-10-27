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В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Столичное управление МЧС предупредило население Москвы о том, что в субботу вечером в городе будет наблюдаться резкое ухудшение погодных условий. Аналогичное предупреждение о введении «желтого» уровня погодной опасности было озвучено также для Подмосковья.

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В сообщении ведомства говорится, что с 8 часов вечера и до 4 часов утра 28 октября на территории Москвы, а также в Подмосковье местами возможны порывы ветра, скорость которого составит 12-17 м/сек. Также возможен дождь. На воскресенье представители Гидрометцентра передают в столичном регионе «желтый» уровень опасности погоды. Причиной этому является сильный шквалистый ветер.

В начале будущей недели в Москву на смену непогоде должно прийти похолодание. В Московской области по ночам возможно снижение температуры воздуха до минус 6 градусов. В регионе российской столицы днём обещают не выше плюс 1 – 2 градуса.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:42

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