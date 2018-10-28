На Nintendo Switch появятся еще три части Resident Evil





Подробности о новых продуктах японские разработчики сообщать не стали. Информация о нем появится уже в ближайшее время. В случае, если с финансовой точки зрения практика ремейков получится успешной, то производители могут выпустить пятую и шестую версии франшизы.На данный момент на Nintendo Switch доступна дилогия Resident Evil Revelations. У пользователей из Японии есть возможность сыграть в шестую часть шутера. Ее можно транслировать с удаленного сервера. Таким же образом на японском рынке вышла и Assassin's Creed Odyssey.