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На Nintendo Switch появятся еще три части Resident Evil

Разработчики компании Capcom заявили, что на Nintendo Switch появятся еще три части Resident Evil. Речь идет о ремейках Resident Evil, Resident Evil 0 и Resident Evil 4.

На Nintendo Switch появятся еще три части Resident Evil

Подробности о новых продуктах японские разработчики сообщать не стали. Информация о нем появится уже в ближайшее время. В случае, если с финансовой точки зрения практика ремейков получится успешной, то производители могут выпустить пятую и шестую версии франшизы.

На данный момент на Nintendo Switch доступна дилогия Resident Evil Revelations. У пользователей из Японии есть возможность сыграть в шестую часть шутера. Ее можно транслировать с удаленного сервера. Таким же образом на японском рынке вышла и Assassin's Creed Odyssey.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 02:00

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