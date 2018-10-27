АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

В Новой Москве на «Коммунарке» открыли Стену памяти жертвам репрессий

Новая Москва стала местом открытия Стены памяти жертвам репрессий. Объект разместили на бывшем спецпункте НКВД СССР «Коммунарка».

В Новой Москве на «Коммунарке» открыли Стену памяти жертвам репрессий

В числе участников церемонии открытия Стены памяти были представители культурных организаций, церкви, Музея истории ГУЛАГа, а также потомки расстрелянных советскими властями людей и члены правозащитных и общественных организаций. Экс-спецобъект НКВД представляет собой одно из 5 наиболее известных мест для массовых захоронений лиц, убитых в Москве особым ведомством. В период 2 сентября 1937-го - 24 ноября 1941 года «Коммунарка» стала местом захоронения 6609 человек. Имена, установленные по расстрельным документам в Центральном архиве ФСБ, были размещены на Стене памяти.

Вплоть до развала СССР «Коммунарка» числилась охраняемым спецобъектом на балансе у органов госбезопасности. О том, что там существовало массовое захоронение, информация появилась только в 1991 году. Территория полигона для расстрелов в «Коммунарке» весной 1999 года была переведена с подчинения ФСБ России во владение РПЦ. В 2007 году был создан и освящен храм святых Новомучеников и Исповедников Российских в Коммунарке.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Оксана Акиньшина мечтает об отпуске с мужем без
В Краснодарском крае бесплатно восстановят
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной
Создатели War Thunder дарят подарки в честь
В Новой Москве на «Коммунарке» открыли Стену
Кроссовер FAW D80 выступит конкурентом
Настасья Самбурская развеселила фанатов в
Николай Караченцов не оставил сыну денег, но
Лера Кудрявцева в Instagram с болью вспоминает
Вдова Дэвида Боуи сообщала, что больше не
В Стамбуле бездомная кошка прошлась по подиуму и
Опубликован ТОП-5 самых примечательных грузовиков
Селин Дион трогательно поздравила своих сыновей с
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в
Компания Xiaomi презентовала новую версию
Уфологи заметили возле МКС инопланетный корабль,
Зелёный шар размером с Юпитер приблизится к Земле
Станция «Хаябуса-2» сбросила на астероид шар с
Учёные: Кофе и чай способствуют активному образу
Водоснабжение в Туапсе восстановят завтра, но
Во вскрытом iPhone XR обнаружили отличную от XS и
Разработчики Samsung завершают разработку
Игорь Николаев показал в Instagram, какой милой
Умные часы Honor Watch держат батарею целую неделю
В России в 2019 году создадут аппарат для спуска
Стала известна стоимость четырёхдверного купе
Анна Хилькевич везет дочь Арианну в Париж для
Игорь Николаев трогательно поздравил дочь с днем
Компания BMW отзывает в Китае 4 тысячи автомобилей
Дочь Даны Борисовой рассказала об агрессивном
Просмотреть все новости