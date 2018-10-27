В Новой Москве на «Коммунарке» открыли Стену памяти жертвам репрессий





В числе участников церемонии открытия Стены памяти были представители культурных организаций, церкви, Музея истории ГУЛАГа, а также потомки расстрелянных советскими властями людей и члены правозащитных и общественных организаций. Экс-спецобъект НКВД представляет собой одно из 5 наиболее известных мест для массовых захоронений лиц, убитых в Москве особым ведомством. В период 2 сентября 1937-го - 24 ноября 1941 года «Коммунарка» стала местом захоронения 6609 человек. Имена, установленные по расстрельным документам в Центральном архиве ФСБ, были размещены на Стене памяти.Вплоть до развала СССР «Коммунарка» числилась охраняемым спецобъектом на балансе у органов госбезопасности. О том, что там существовало массовое захоронение, информация появилась только в 1991 году. Территория полигона для расстрелов в «Коммунарке» весной 1999 года была переведена с подчинения ФСБ России во владение РПЦ. В 2007 году был создан и освящен храм святых Новомучеников и Исповедников Российских в Коммунарке.