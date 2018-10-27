Эвелина Блёданс после сильного потрясения госпитализирована в клинику





Звезда не стала откровенничать и не сообщила причину того, что послужило поводом для обращения в медицинский центр. По словам Эвелины Блёданс, в её жизни за последние несколько недель произошло не одно потрясение, и теперь ей нужно побыть в одиночестве под присмотром специалистов. За шестилетним сыном во время отсутствия актрисы присматривает отец Александр Сёмин, несмотря на развод, он старается как можно больше уделять внимания ребёнку.Поклонники опасаются, что у телеведущей появились серьёзные проблемы со здоровьем, которые могут стать помехой для того, чтобы выносить долгожданного третьего ребёнка. Возможно, Эвелина Блёданс говорила о потрясении, имея в виду другие события, которые связаны с её личной жизнью.