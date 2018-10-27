Российский автоблогер раскрыл особенности и проблемы Toyota Land Cruiser





Самый большой объём реализаций японской легенды наблюдается в Москве, где авто в основном передвигается по асфальтированной трассе. Причина подобной ситуации заключается в высокой стоимости версии. На новую версию Toyota Land Cruiser цена сегодня составляет от 3,799 млн руб. Покупка не нового внедорожника является отличной инвестицией денег, потому что с годами не теряет практически в цене. Блогер отмечает, что именно на стоимость следует в первую очередь смотреть во время покупки подержанного Land Cruiser. Некоторые автолюбители желают отыскать дорестайлинговую версию Land Cruiser 200 за полтора миллиона рублей либо рестайлинговую вариацию за два миллиона рублей. В свою очередь, на сайтах объявлений имеются подобные варианты, но в своём большинстве это авто с техническими неисправностями либо юридическими проблемами.Автоблогер заметил, что «неубиваемость» Toyota Land Cruiser – правда только отчасти. По его словам, для данного авто важно не забывать шприцевать карданы, осуществлять замену антифриза и жидкости в коробках, а также мостах. Блогер утверждает, что в случае должного обращения в «Крузаках» очень редко возникают поломки КПП и двигателя. При этом стоит учитывать, что обслуживание данной версии является недешевым удовольствием.