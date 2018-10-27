Российский автоблогер раскрыл особенности и проблемы Toyota Land Cruiser
Российский автоблогер раскрыл особенности, а также проблемы версии Toyota Land Cruiser. Он заметил, что хотя авто является мощным рамным внедорожником, россияне редко выезжают на этой модели на труднопроходимую местность.
Самый большой объём реализаций японской легенды наблюдается в Москве, где авто в основном передвигается по асфальтированной трассе. Причина подобной ситуации заключается в высокой стоимости версии. На новую версию Toyota Land Cruiser цена сегодня составляет от 3,799 млн руб. Покупка не нового внедорожника является отличной инвестицией денег, потому что с годами не теряет практически в цене. Блогер отмечает, что именно на стоимость следует в первую очередь смотреть во время покупки подержанного Land Cruiser. Некоторые автолюбители желают отыскать дорестайлинговую версию Land Cruiser 200 за полтора миллиона рублей либо рестайлинговую вариацию за два миллиона рублей. В свою очередь, на сайтах объявлений имеются подобные варианты, но в своём большинстве это авто с техническими неисправностями либо юридическими проблемами.
Автоблогер заметил, что «неубиваемость» Toyota Land Cruiser – правда только отчасти. По его словам, для данного авто важно не забывать шприцевать карданы, осуществлять замену антифриза и жидкости в коробках, а также мостах. Блогер утверждает, что в случае должного обращения в «Крузаках» очень редко возникают поломки КПП и двигателя. При этом стоит учитывать, что обслуживание данной версии является недешевым удовольствием.
Самый большой объём реализаций японской легенды наблюдается в Москве, где авто в основном передвигается по асфальтированной трассе. Причина подобной ситуации заключается в высокой стоимости версии. На новую версию Toyota Land Cruiser цена сегодня составляет от 3,799 млн руб. Покупка не нового внедорожника является отличной инвестицией денег, потому что с годами не теряет практически в цене. Блогер отмечает, что именно на стоимость следует в первую очередь смотреть во время покупки подержанного Land Cruiser. Некоторые автолюбители желают отыскать дорестайлинговую версию Land Cruiser 200 за полтора миллиона рублей либо рестайлинговую вариацию за два миллиона рублей. В свою очередь, на сайтах объявлений имеются подобные варианты, но в своём большинстве это авто с техническими неисправностями либо юридическими проблемами.
Автоблогер заметил, что «неубиваемость» Toyota Land Cruiser – правда только отчасти. По его словам, для данного авто важно не забывать шприцевать карданы, осуществлять замену антифриза и жидкости в коробках, а также мостах. Блогер утверждает, что в случае должного обращения в «Крузаках» очень редко возникают поломки КПП и двигателя. При этом стоит учитывать, что обслуживание данной версии является недешевым удовольствием.
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Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:00