АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

Российский автоблогер раскрыл особенности и проблемы Toyota Land Cruiser

Российский автоблогер раскрыл особенности, а также проблемы версии Toyota Land Cruiser. Он заметил, что хотя авто является мощным рамным внедорожником, россияне редко выезжают на этой модели на труднопроходимую местность.

Российский автоблогер раскрыл особенности и проблемы Toyota Land Cruiser

Самый большой объём реализаций японской легенды наблюдается в Москве, где авто в основном передвигается по асфальтированной трассе. Причина подобной ситуации заключается в высокой стоимости версии. На новую версию Toyota Land Cruiser цена сегодня составляет от 3,799 млн руб. Покупка не нового внедорожника является отличной инвестицией денег, потому что с годами не теряет практически в цене. Блогер отмечает, что именно на стоимость следует в первую очередь смотреть во время покупки подержанного Land Cruiser. Некоторые автолюбители желают отыскать дорестайлинговую версию Land Cruiser 200 за полтора миллиона рублей либо рестайлинговую вариацию за два миллиона рублей. В свою очередь, на сайтах объявлений имеются подобные варианты, но в своём большинстве это авто с техническими неисправностями либо юридическими проблемами.

Автоблогер заметил, что «неубиваемость» Toyota Land Cruiser – правда только отчасти. По его словам, для данного авто важно не забывать шприцевать карданы, осуществлять замену антифриза и жидкости в коробках, а также мостах. Блогер утверждает, что в случае должного обращения в «Крузаках» очень редко возникают поломки КПП и двигателя. При этом стоит учитывать, что обслуживание данной версии является недешевым удовольствием.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский автоблогер раскрыл особенности и
Стоимость открытого компьютерного корпуса Antec
Татьяна Котова показала фанатам в Instagram свой
Netflix закроет сериал «Американский вандал»
«Роскосмос» примет участие в создании ракеты для
Александр Олешко встречается с молодой художницей
Автомобиль Alfa Romeo 1939 года продадут на
Подготовка автомобиля к зиме: эксперты
ОС Android Pie не вошла в рейтинг популярности
Xiaomi выпустил лазерный проектор Wemax One
Максим Виторган попробует вернуть внимание Ксении
Россия ответила на план Украины по "возвращению"
На аукцион выставили номерной знак машины, на
Кристина Орбакайте показала в Instagram семейный
Аршавин завалил соперника и прошелся по нему
Российско-американский зонд займется поиском
Участник проекта «Дом-2» Илья Яббаров хочет
В центре Москвы найдены следы поселения
Эвелина Блёданс после сильного потрясения
Составлен ТОП-5 самых интересных и доступных игр
Ученые нашли в корнях тополя микробы, способные
В австралийском зоопарке у однополой пары
Оксана Акиньшина мечтает об отпуске с мужем без
В Краснодарском крае бесплатно восстановят
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной
Создатели War Thunder дарят подарки в честь
В Новой Москве на «Коммунарке» открыли Стену
Кроссовер FAW D80 выступит конкурентом
Настасья Самбурская развеселила фанатов в
Николай Караченцов не оставил сыну денег, но
Просмотреть все новости