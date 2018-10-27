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Николай Караченцов не оставил сыну денег, но завещал недвижимость на 700 миллионов

Стал известен единственный наследник покойного актера Николая Караченцова. Артист перед смертью составил завещание на все свое имущество в пользу сына Андрея Караченцова.

Известно, что денег Караченцов практически не оставил, но завещал недвижимость стоимостью около 700 миллионов рублей.

Николай Караченцов не оставил сыну денег, но завещал недвижимость на 700 миллионов

Николай Караченцов скончался накануне дня рождения, находясь в Красногорске в онкологической клинике. В данном медучреждении он проходил лечение от воспаления легких. Ложась в больницу, актер решил оформить завещание, так как понимал, что может в скором времени скончаться. Людмила Поргина сообщила, что всё имущество артист завещал сыну - Андрею Караченцову. Николай Петрович владел квартирой в столице, домом в Болгарии, а также подмосковным особняком. По словам супруги, из-за затяжного недуга у Николая Караченцова отказали лёгкие, а после почки, что привело к летальному исходу.

Николай Караченцов не оставил сыну денег, но завещал недвижимость на 700 миллионов

Сообщается, что прощание с актером пройдет 29 октября в стенах театра "Ленком", которому он служил 40 лет. Похоронят Николая Петровича на Троекуровском кладбище, где уже покоятся его близкие друзья - Наталья Гундарева, Любовь Полищук и Владислав Галкин.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:23

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